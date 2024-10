Cid Gomes expressa gratidão a Sobral e fala em "escolha lúcida"

O senador Cid Gomes (PSB) votou neste domingo, 6, em Sobral, na Região Norte do Estado e se declarou à cidade. Berço político de Cid e da família Ferreira Gomes, Sobral registra disputa intensa entre a ex-governadora Izolda Cela (PSB), apoiada pelo próprio senador, e o deputado Oscar Rodrigues (União Brasil), que faz oposição histórica à família Ferreira Gomes no município.



Durante entrevista a jornalistas, Cid falou sobre o sentimento de responsabilidade que tem com o local. “Devo tudo a Sobral. Todas as oportunidades que tive na vida. E tenho grande carinho, afeição e compromisso com Sobral. Procuro sempre ajudar os sobralenses a fazer uma escolha lúcida, refletida, que envolve o coração e faça o melhor para nossa cidade”, pontuou.



O senador disse que o PSB tem cerca de 90 candidatos a prefeito em todo o Ceará e que espera eleger uma “grande quantidade”, mas reforçou o simbolismo político de Sobral.

“Naturalmente Sobral é especial (para mim) e todos compreendem meu envolvimento e benquerença por essa cidade”, complementou.