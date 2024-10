Candidata a vice de Evandro Leitão, Gabriella Aguiar entra em trabalho de parto nesta sexta

A assessoria afirmou que ela votará normalmente no próximo dia 6

Candidata a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD) entrou em trabalho de parto às 14 horas desta sexta-feira, 4, em um hospital de Fortaleza. Gabriella é candidata a vice-prefeita na chapa de Evandro Leitão (PT).

Sara é a segunda filha da deputada estadual, que também é mãe de Maitê. Ela é casada com o médico Cláudio Leite.

A deputada é filha do ex-vice-governador Domingos Filho, da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, e irmã do deputado federal Domingos Neto. A assessoria afirmou que ela votará normalmente no próximo dia 6.