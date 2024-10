Bruno Reis: quem é o prefeito reeleito de Salvador em 2024

Eleito pela prefeito de Salvador primeira vez em 2020, Bruno Reis conseguiu a reeleição em 2024 Crédito: Divulgação/ ASCOM Bruno Reis

Bruno Reis (União Brasil) foi reeleito prefeito de Salvador, Bahia, neste domingo, 6, com 76,64% das seções totalizadas. Com 47 anos e natural de Petrolina, Pernambuco, Reis atuou, antes de sua reeleição em 2024, como deputado estadual (em dois mandatos), vice-prefeito e, em 2020, conquistou o posto de prefeito. Sua carreira política foi construída ao lado de seu amigo e antigo prefeito ACM Neto (União Brasil). ACM Neto, inclusive, teve, até então. a maior votação de um prefeito em Salvador, sendo reeleito com 74% dos votos válidos.

O prefeito reeleito sempre teve afinidade com a política, tendo integrado o grêmio estudantil do Colégio Nobel e o Diretório Acadêmico da Universidade Católica do Salvador, onde cursou Direito. Justificar voto: como faz, quando pode, quem paga multa; SAIBA MAIS Bruno Reis: início na carreira política Formado em Direito, o prefeito de Salvador iniciou sua carreira na política nos anos 1990 como estagiário na Câmara Municipal de Salvador.

Sua primeira eleição política foi em 2010, quando se elegeu pela primeira vez como deputado estadual na Bahia, cargo para o qual foi reeleito em 2014. Posteriormente, foi eleito vice-prefeito de Salvador durante a segunda gestão de ACM Neto. Prefeitos de 20 capitais brasileiras buscam reeleição; VEJA quem tem mais chances Com o fim da gestão de ACM Neto, coube a Reis suceder o aliado político. Em sua primeira eleição, em 2020, Bruno Reis foi eleito prefeito de Salvador ainda no primeiro turno, com 64,20% das intenções de voto, superando Major Denice (PT), que obteve 18,86%.

Em 2024, Bruno Reis manteve sua parceria com Ana Paula Matos (PDT) e conquistou a reeleição como prefeito da capital baiana. Bruno Reis: família Atualmente com 47 anos, o político e professor é casado com a enfermeira e estudante de medicina Rebeca Cardoso. Bruno tem quatro filhos — Fernanda, Bruno, Beatriz e Breno — o último com Rebeca. Bruno Reis: cantada de Anitta e elogios de Ivete Sangalo No Carnaval de 2023, Bruno Reis estava acompanhando a festa em Salvador, uma das maiores do País, quando a cantora Anitta, que se apresentava em um trio elétrico, fez os seguintes elogios ao prefeito: