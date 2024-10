O que pensam e querem as candidaturas mais à direita em Fortaleza

No campo da direita, três candidaturas a prefeito aparecem no horizonte da Capital em 2024. O PL, com o deputado federal André Fernandes; o União Brasil, com o ex-deputado Capitão Wagner; e o Novo, com o senador Eduardo Girão. Em eleições recentes, a direita saiu junta desde o início, em torno de uma candidatura, mas neste ano adotou outra postura e fragmentou-se, colocando à disposição do eleitorado três opções já no primeiro turno.



Embora estejam num campo com ideologia similar, a partir de princípios conservadores, os candidatos têm suas particularidades e apresentam projetos distintos. A partir dos planos de governo e de discursos recentes, é possível projetar seus posicionamento dentro do espectro político e para o pleito que se avizinha.

Sob a ótica da atuação ideológica já é possível cravar certas distinções. André Fernandes é o representante do bolsonarismo, movimento ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem ele atrela sua imagem na busca pela captação de eleitores mais à direita. Prova disso é que o primeiro grande ato de campanha do candidato será com Bolsonaro, em Fortaleza, no próximo dia 17. Fernandes sempre exaltou-se como um bolsonarista “puro-sangue”, ao passo em que faz críticas à relação de outros nomes da direita local com o ex-presidente.