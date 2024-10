Lei Seca nas eleições já começa neste sábado em 17 municípios do Ceará; veja quais

Até a tarde deste sábado, 5, véspera das eleições, 64 municípios tiveram decisão judicial favorável à Lei Seca para o dia da votação. Em 15 municípios deles, a proibição começa já às 22 horas deste sábado. Em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e Morrinho, a 209, quilômetros da Capital, a vedação inicia às 18 horas. A regra proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos.

O levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE). Na última sexta-feira, 4, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) optou por não publicar portaria exigindo o cumprimento da Lei Seca no Estado, deixando a decisão a cargo do juiz de cada município.



Confira a lista dos municípios

Cidades com portaria válida a partir deste sábado até domingo:



Aquiraz: 18:00 às 18:00



Aratuba: 22:00 às 19:00



Banabuiú: 22:00 às 19:00



Capistrano: 22:00 às 19:00



Choró: 22:00 às 19:00



Crato: 22:00 às 19:00



Ico: 22:00 às 00:00



Ipueiras: 22:00 às 19:00



Itapiúna: 22:00 às 19:00



Itatira: 22:00 às 18:00



Morrinhos: 18:00 às 18:00



Oros: 22:00 às 00:00



Palmácia: 22:00 às 18:00



Poranga: 22:00 às 19:00



Quixadá: 22:00 às 19:00



Quixeramobim: 22:00 às 18:00



Umari: 22:00 às 00:00

Cidades com portaria válida a partir de domingo: