Proibição de porte de armas nas eleições de 2024 já está em vigor no Brasil

A proibição do uso de armas e munições durante o período das eleições municipais de 2024 entrou em vigor nesta sexta-feira, 4. De acordo com resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o porte de armamento será proibido 48 horas antes da votação do primeiro turno, realizada no próximo domingo, 6, e até 24 horas após o encerramento do pleito. A norma é valida para todo o território brasileiro.

De acordo com o TSE, a proibição tem o objetivo de manter a segurança dos eleitores, assim como a preservação da ordem no período eleitoral, garantindo o direito ao voto à população. A medida também foi adotada nas eleições de 2022.

Quem descumprir a ordem pode ser preso em flagrante por porte ilegal de arma, assim como responder por crime eleitoral.