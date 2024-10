Fortaleza: candidatos a prefeito gastaram mais de R$ 11,6 milhões em impulsionamento de conteúdo

Sarto, Evandro e Wagner aparecem dentre as candidaturas que mais investiram no assunto em todo o país

Qualquer cidadão de Fortaleza que se utiliza de redes sociais já foi bombardeado com conteúdo patrocinado relacionado à campanha eleitoral desse ano. Candidaturas têm investido pesadamente no impulsionamento de propagandas como forma de alcançar novos públicos na corrida pelo voto.

O trio de candidatos em Fortaleza aparece atrás apenas de duas candidaturas da maior cidade do país, São Paulo. O prefeito da capital paulistana, Ricardo Nunes (MDB/SP), lidera os gastos, com mais de R$ 5 milhões investidos na Meta, enquanto Guilherme Boulos (Psol/SP) gastou quase R$ 4,7 milhões no período.

O POVO já mostrou que a campanha de Fortaleza é a mais cara do Nordeste e a 4ª mais cara do país, e que os candidatos da capital cearense estão entre os que mais investem em patrocinados nas redes .

Somente de 25/ de setembro a 1º de outubro, Evandro Leitão investiu mais de R$ 1 milhão em impulsionamento, sendo o segundo maior investimento no país no período, atrás apenas de Guilherme Boulos (R$ 1,3 milhão).

Mesmo com bloqueio no impulsionamento de seus conteúdos, determinado judicialmente, José Sarto ainda foi o terceiro no ranking nacional nesse período, com R$ 995 mil. Levando em conta apenas candidaturas, Capitão Wagner foi o sétimo em gastos com impulsionamento nesse período, tendo investido R$ 481 mil.