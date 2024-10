Real Time Big Data Fortaleza: Evandro 26%, André 25%, Capitão Wagner 19% Sarto 16%

Pesquisa Real Time Big Data para prefeito de Fortaleza mostra empate técnico entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). Evandro totaliza 26%, enquanto Fernandes tem 25%.

Capitão Wagner (União Brasil) tem 19%, enquanto o prefeito José Sarto (PDT) aparece com 16%. Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, Evandro e André estão empatados tecnicamente na liderança.

A última pesquisa Real Time Big Data para prefeito de Fortaleza foi divulgada em 18 de setembro. Na comparação entre as duas, as curvas mais acentuadas são de Leitão e Fernandes, com oscilação positiva de 3 e 2 pontos percentuais, respectivamente. Wagner oscilou negativamente 1 ponto percentual, enquanto Sarto oscilou positivamente 1 ponto.