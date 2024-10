Candidato a prefeito de Fortaleza faz campanha de madrugada, antes de o sol nascer

Zé Batista, candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PSTU, faz panfletagem em garagem de ônibus na madrugada desta terça-feira, 1º Crédito: Bemfica de Oliva

Ao imaginar um evento de campanha que comece cedo, a expectativa é de uma atividade nas primeiras horas da manhã. Zé Batista, candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), levou o conceito a outro nível. Às 4 horas desta terça-feira, 1º, o postulante estava em frente à garagem de uma empresa de ônibus da Capital, distribuindo panfletos e conversando com eleitores. A atividade ainda na madrugada não é por acaso. Neste horário, motoristas chegam ao local para iniciar o expediente da manhã, levando os veículos para terminais e pontos iniciais de linhas nos bairros. Outros, que circulam com os coletivos "corujão", deixam os carros na garagem para encerrar a jornada. A categoria é parte importante da base eleitoral do PSTU. Ex-dirigente do Sintro, sindicato que representa os trabalhadores de transportes rodoviários, a candidata a vereadora Cibele Christian também participava da panfletagem.

Zé Batista, candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PSTU, faz panfletagem em garagem de ônibus na madrugada desta terça-feira, 1º Crédito: Bemfica de Oliva O evento faz parte da estratégia do PSTU de focar a campanha em locais de trabalho em que possui forte presença. Após a panfletagem no local, os candidatos já tinham outra atividade prevista, em um canteiro de obras — a trajetória política de Zé Batista é ligada ao movimento sindical de trabalhadores da construção civil. A atividade em frente à garagem da empresa Vega, na Jacarecanga, teve pouca movimentação. Acompanhados de outro filiado ao partido, dirigente do sindicato dos rodoviários, os candidatos entregavam os panfletos, cumprimentavam motoristas e mecânicos, mas havia pouco tempo para apresentar as propostas.

Muitos dos trabalhadores recebiam o material já na saída, dentro dos ônibus, com tempo contado para iniciar as rotas dos veículos. Alguns deles, reconhecendo Zé Batista e Cibele de atividades sindicais, comprometiam-se a analisar os panfletos e divulgar as candidaturas. Zé Batista, candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PSTU, faz panfletagem em garagem de ônibus na madrugada desta terça-feira, 1º Crédito: Bemfica de Oliva Segundo Zé Batista, a situação da campanha é similar. O candidato se queixou da dificuldade de se fazer visto pela população, por não ter sido convidado aos debates. "A lei eleitoral não nos proíbe de participar", pontua, "mas mesmo assim estamos sendo excluídos". "Tem sido uma campanha difícil", completa.