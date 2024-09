Em Fortaleza, Sarto tem avaliação mais negativa, Lula a mais positiva e a de Elmano empata

Ao todo, 826 pessoas , com idade a partir de 16 anos, foram entrevistadas em Fortaleza entre os dias 23 e 24 de setembro de 2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-06915/2024.

A quarta pesquisa Datafolha Fortaleza , contratada pelo O POVO e divulgada nesta quarta-feira, 25, questionou os eleitores da Capital sobre a avaliação das gestões do prefeito José Sarto (PDT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Lula (PT). O levantamento mostra que os números se mantêm estáveis, com poucas mudanças em relação ao levantamento anterior. O Datafolha havia avaliado o desempenho de Sarto no começo de setembro. Os de Elmano e Lula haviam sido avaliados em agosto.

No caso do governo do prefeito José Sarto, 21% dos eleitores avaliaram como "ótimo ou bom", mesmo número registrado no levantamento do início do mês e queda de quatro pontos percentuais em relação à pesquisa de agosto, que apontou 25%.

42% dos eleitores consideraram a gestão atual como "regular", uma oscilação positiva de um ponto percentual comparado ao levantamento anterior. 35% considerou o mandato como "ruim ou péssimo" (era 36% no início de setembro e 29% em agosto). 2% dos eleitores não opinaram.

Em comparação com as avaliações de prefeitos anteriores, no primeiro mandato e em período de tempo similar, Sarto continua com a menor aprovação e a pior avaliação.