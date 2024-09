Candidatos confirmam presença em debates em SP após caso de agressão e expulsão de Marçal

As campanhas dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo confirmaram presença no debate da Record no próximo sábado, 28, mesmo após um último encontro marcado pela expulsão de Pablo Marçal (PRTB) e a agressão ao marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima.

Já garantiram presença no debate os candidatos Ricardo Nunes, Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo). Procurado pelo Estadão, Marçal não havia respondido se participará da dinâmica até a publicação deste texto.

Além disso, as campanhas de Nunes e Boulos também confirmaram que pretendem comparecer a outro debate, que será realizado na segunda-feira, 30, promovido pela Folha de S.Paulo e pelo portal UOL. Neste caso, apenas os três candidatos mais bem colocados foram chamados. Como não é um debate no rádio e na televisão, não é necessário o cumprimento da regra que exige a presença de todos os candidatos cujos partidos tenham representação mínima no Congresso Nacional.