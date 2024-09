Marçal diz em debate que sua pior versão ficou para trás e perde perdão a eleitores

A declaração aconteceu no debate realizado pelo SBT na manhã desta sexta-feira, 20, e acontece após aumento na rejeição do candidato

“Quero pedir perdão para todo eleitor paulistano”, foi o que disse o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) no debate realizado pelo SBT na manhã desta sexta-feira, 20. A afirmação veio após uma interação com a candidata Tabata Amaral (PSB), a quem Marçal acusou de estar baixando o nível do debate.

E continuou: "Não adianta ouvir proposta de 10 candidatos sendo que eles não são viáveis, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente”, completou ele.

A mudança de postura do candidato acontece após uma pesquisa do Datafolha indicar que sua rejeição subiu de 44% para 47% neste último levantamento, que foi publicado nesta quinta-feira, 19.

Candidatos isolam Marçal em debate

Durante o debate promovido pelo SBT, Marçal só apareceu no minuto 23 do programa, durante uma interação com Tabata Amaral (PSB), que, pelas regras do debate, era obrigada a lhe dirigir a palavra neste momento.