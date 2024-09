Marina Helena diz que não foi consultada sobre uso de suas propostas em plano de Marçal

A candidata Marina Helena (Novo) alfinetou Pablo Marçal (PRTB) em reposta a pergunta no bloco dos jornalistas sobre propostas similares de seu plano de governo no programa do ex-coach. "Não fui consultada. Boa parte do plano, de fato, está lá. Tenho orgulho de ter feito dois planos para a cidade de São Paulo", respondeu a economista em debate no SBT.

Ela aproveitou ainda para alfinetar outros candidatos de esquerda que supostamente teriam copiado suas propostas.

Marçal elogia El Salvador