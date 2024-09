Icapuí: após desistir de candidatura, petista passar apoiar nome do PSD para prefeitura

O prefeito da cidade e coordenador geral da campanha do candidato do PT, Lacerda Filha, acusou o partido de adiar a renúncia formal do candidato e, assim, ficar sem chapa para a eleição. Heverton Costa (PT), que renunciou, está apoiando Kleiton (PSD)

O Partido do Trabalhadores não apresentou substituto do candidato à Prefeitura de Icapuí, a 201 km de Fortaleza, Heverton Costa (PT), que anunciou desistência da candidatura em 9 de setembro e ficará sem chapa na eleição. O ex-candidato agora está apoiando Kleiton (PSD), que tem como único adversário Jobede Silva (PSDB)

Lacerda Filho (PSB), prefeito do município e ex-coordenador geral da campanha de Heverton, afirmou em suas redes sociais que a renúncia oficial do candidato do PT não aconteceu no dia 9 de setembro e, sim, no dia 16 de setembro, último dia para as siglas substituírem os candidatos.