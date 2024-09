Ex-prefeita elegeu marido em município vizinho e tenta se eleger vice da concunhada

A gestora acomoda outra mulher em sua chapa, Maria Marfisa Marques Aguiar (PSB), 39. Se reeleita, Livia igualará Marfisa, ex-prefeita com dois mandatos seguidos no município (2013-2020).

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marques tenta, neste ano, ser reconduzida ao Palácio Pedro Marques de Melo, a sede da Prefeitura de Pires Ferreira, a 322 quilômetros de Fortaleza e com 10,6 mil habitantes, conforme o Censo de 2022. O "nome de guerra" da candidata é Dra. Lívia, do PSB.

Em ensaio publicado no O POVO em agosto de 2023 , Monalisa Torres, Nathanael Guimarães e Matheus Freitas escrevem que, dada a fragilidade dos partidos políticos, a organização política passa inicialmente pelo que se convencionou identificar por grupo político, uma "estrutura informal de poder", "formando uma rede ampla de relações políticas envolvendo diferentes níveis de poder e cuja coesão não está atrelada a filiação partidária, mas a identificação (pessoal) com um chefe político".

O cientista político José Raulino Chaves Pessoa Júnior, em "Como se conquista e se mantém bases eleitorais?", livro publicado pela EdUece, afirma que ligações familiares constituem relevante forma de socialização política, de modo a propiciar desde cedo o desenvolvimento de habilidades que habilitam os integrantes a ocuparem posições de elite. Os mais velhos ensinam aos mais novos os meandros da atividade políticas, a forma de conduzir tratativas, administrar contradições e acomodar interesses de antigos e novos aliados.

"Assim, se reporta a um 'capital familístico' como um tipo específico de capital social, uma vez que o pertencimento a famílias tradicionais no município é acionado na aquisição de votos e no estabelecimento de acordos, credenciando essas pessoas aos postos de líderes políticos", escreve Raulino. Na obra, o cientista político tece reflexões sobre a lógica da dominação política investigar as raízes do grupo político — de feições igualmente familiares — liderado por Domingos Filho (atualmente no PSD), ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e ex-vice-governador do Ceará.

"A escolha do nome de um integrante da elite política é estratégica, sobretudo de uma elite que faz tanta referência à tradição política do grupo familiar. O nome carrega uma importante marca de distinção e uma imagem instituída e consolidada da família, sendo recorrente a utilização de nomes como 'Junior', 'Filho', 'Sobrinho' e 'Neto' para fazer referência a algum político da família com uma carreira política consolidada.