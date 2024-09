Pesquisa Quaest SP tem empate técnico; após cadeirada, Marçal oscila para baixo e Datena, para cima

Pesquisa Quaest SP: confira quem está na liderança no levantamento para Prefeitura de São Paulo Crédito: Divulgação/PSTU; Divulgação/Bebetto Haddad; Mateus Dantas em 22/08/2019; YouTube/@causaoperariatv; LUIS BLANCO/Governo do Estado de São Paulo; Divulgação/Novo; Reprodução/Camelot Editora; Wilson Dias/Agência Brasil; X/@cutsaopaulo; Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O instituto Quaest divulgou pesquisa nesta quarta-feira, 18, com três candidatos à Prefeitura de São Paulo empatados tecnicamente. Apesar do empate triplo, o levantamento também indica a descida da posição de Pablo Marçal (PRTB) para terceiro. O atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), não apresentou oscilação e segue com 24%, na liderança. Guilherme Boulos (Psol) oscilou positivamente dois pontos percentuais e vem logo atrás, com 23%. Pablo Marçal (PRTB) oscilou negativamente no limite da margem de erro e agora aparece com 3%. Esta foi a primeira pesquisa publicada após episódio em que o empresário recebeu uma cadeirada de Datena (PSDB) durante debate no último domingo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora José Luiz Datena oscilou positivamente dois pontos percentuais e agora aparece com 10%, enquanto Tabata Amaral (PSB) oscilou um ponto percentual para baixo e aparece com 8%.

A margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais para mais ou para menos, mantém os três representantes empatados. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-00281/2024. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre 15 e 17 de setembro. O nível de confiança é de 95%. Pesquisa Quaest SP: veja porcentagem dos candidatos Confira os resultados dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes (MDB): 24% (eram 24% na pesquisa Quaest de 11/09)

24% (eram 24% na pesquisa Quaest de 11/09) Guilherme Boulos (Psol): 23% (+2)

23% (+2) Pablo Marçal (PRTB): 20% (-3)

20% (-3) Datena (PSDB): 10% (+2)

10% (+2) Tabata Amaral (PSB): 7% (-1)



7% (-1) Marina Helena (Novo): 2% (=)

2% (=) Bebeto Haddad (DC): 0 (-1)

0 (-1) João Pimenta (PCO): 0 (=)

0 (=) Ricardo Senese (UP): 0 (=)

0 (=) Altino Prazeres (PSTU): 0 (=)

0 (=) Indecisos: 5% (=)

5% (=) Branco/Nulo: 8% (=) Pesquisa Quaest SP: veja levantamento e cenários para 2º turno Em cenários para o segundo turno das eleições municipais, o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, superaria Boulos e Marçal. Já em disputa hipotética entre os dois últimos candidatos, a pesquisa aponta vantagem de Boulos, no limite da margem de erro.

No levantamento espontâneo, ou seja, em questionamento sem apresentar o nome dos candidatos, Marçal, Boulos e Nunes mantêm a liderança. O candidato do PRTB tem 15% das intenções, o do Psol, 14%, e o atual prefeito do MDB, 13%. Nunes x Boulos Nunes 46%

Boulos 35% Nunes x Marçal Nunes 47%

Marçal 27% Boulos x Marçal Boulos 42%

Marçal 36% Pesquisa Quaest SP: quem são os candidatos? No pleito de 2024, São Paulo tem 10 candidatos à Prefeitura. Abaixo, em ordem alfabética, confira quem são e seu número de urna. Altino Prazeres Júnior (PSTU)

O candidato Altino Prazeres Júnior foi o escolhido do PSTU para disputar a prefeitura de São Paulo nas eleições de outubro.

Candidata a vice-prefeita: Silvana Garcia (PSTU)

Silvana Garcia (PSTU) Número de urna: 16 Bebetto Haddad (DC) Faltando poucos dias para sua convenção partidária, o partido Democracia Cristã lançou o nome do ex-deputado Bebetto Haddad no lugar do empresário Fernando Fantauzzi. Candidato a vice-prefeito: Marco Antonio Azkoul (DC)

Marco Antonio Azkoul (DC) Número de urna: 27 Guilherme Boulos (Psol) A candidatura do deputado federal Guilherme Boulos foi aprovada por seu partido, o Psol, em 20 de julho. Agora, o candidato se une à Marta Suplicy (PT) nas votações para a Prefeitura de São Paulo. Candidata a vice-prefeita: Marta Suplicy (PT)

Marta Suplicy (PT) Número de urna: 50 João Pimenta (PCO) O candidato João Pimenta é jornalista e nunca foi eleito anteriormente, embora tenha se candidatado ao cargo de deputado federal.

Candidato a vice-prefeito: Francisco Muniz (PCO)

Francisco Muniz (PCO) Número de urna: 29 José Luiz Datena (PSDB) Ainda em 27 de julho, o apresentador de TV José Luiz Datena foi confirmado pelo PSDB como candidato à prefeitura de São Paulo. O seu vice, José Anibal (PSDB), também é tucano. Candidato a vice-prefeito: José Anibal (PSDB)

José Anibal (PSDB) Número de urna: 45 Marina Helena (Novo) O partido Novo oficializou Marina Helena como a sua candidata no dia 21 de julho, definindo também o seu vice, o coronel da Polícia Militar Reynaldo Priell Neto (Novo). Candidato a vice-prefeito: Coronel Priell Neto (Novo)

Coronel Priell Neto (Novo) Número de urna: 30 Pablo Marçal (PRTB) A oficialização da candidatura do palestrante motivacional Pablo Marçal (PRTB) foi realizada em 4 de agosto, com a policial militar Antônia de Jesus (PRTB) definida como sua vice.

Candidata a vice-prefeita: Antônia de Jesus (PRTB)

Antônia de Jesus (PRTB) Número de urna: 28 Ricardo Nunes (MDB) Com um vice já definido, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disputa sua candidatura à reeleição pelo MDB. Candidato a vice-prefeito: Ricardo Mello Araújo (PL)

Ricardo Mello Araújo (PL) Número de urna: 15 Ricardo Senese (UP) O candidato do partido Unidade Popular (UP), Ricardo Senese, é metroviário e entrou em destaque durante os protestos na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo (Alesp) contra a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) em 2023. Candidata a vice-prefeita: Julia Soares (UP)

Julia Soares (UP) Número de urna: 80 O que dizem as últimas pesquisas sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo? ENTENDA