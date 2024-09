Fortaleza: candidatos a prefeito gastam R$ 2 milhões em sete dias nas redes sociais

Apenas nos últimos sete dias, o investimento das candidaturas em Fortaleza para impulsionar conteúdo na Meta se aproxima de R$ 2 milhões. Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil) aparecem entre os candidatos que mais impulsionaram conteúdo no país nesse período, atrás apenas do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e o também candidato na capital paulistana, Guilherme Boulos (Psol).

Restando menos de 20 dias para as eleições municipais, marcadas para 6 de outubro, as candidaturas a prefeito de Fortaleza intensificaram os aportes financeiros em impulsionamento de conteúdo nas mídias sociais. A campanha na capital cearense é a quem mais têm investimento nesse tipo de mídia , segundo dados da Meta, que envolve Facebook, Instagram e Whatsapp.

Dentre as candidaturas com maior poderio financeiro na capital cearense, o valor investido em impulsionamento por André Fernandes (PL) é bem menor do que dos adversários diretos. A forte presença do candidato nas redes sociais, com amplo engajamento orgânico, explica o menor investimento nesse sentido.

Confira quanto investiu cada um dos candidatos a prefeito de Fortaleza: