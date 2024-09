Marçal teve traumatismo na região do tórax e no punho e já recebeu alta hospitalar após agressão

Boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, sobre o estado de saúde do candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), informa que o candidato teve "traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas". Marçal foi agredido durante debate no último domingo, 15, pelo também candidato José Luiz Datena (PSDB), com uma cadeira e foi para o hospital.

Marçal recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 16, e a instituição divulgou o boletim no início da tarde. "O paciente Pablo Henrique Marçal foi admitido no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo ontem, após traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas. Foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia e está de alta hospitalar", diz a nota médica.