Por que pesquisas em Fortaleza têm resultados tão diferentes? Entenda como cada uma foi feita

Eleições 2024: candidatos à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Montagem/O POVO

Duas pesquisas sobre a eleição para prefeito de Fortaleza foram divulgadas nesta quinta-feira, 5, com resultados bastante diferentes. Pesquisa AtlasIntel traz quádruplo empate técnico na liderança, entre André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já a pesquisa 100% Cidades/Futura mostra empate técnico entre Wagner, Sarto e Fernandes, mas com Evandro distante deles, na quarta colocação.

O marketing de cada candidatura, bem como simpatizantes, difundem nas redes sociais e aplicativos de mensagem aquela mais favorável ao respectivo lado. Mas, como entender a diferença entre elas? Há diferença no período em que foram feitas, mas principalmente aspectos metodológicos. Quais as diferenças entre as pesquisas até aqui em Fortaleza?

Qual a diferença de metodologias?

Em relação às duas pesquisas, a AtlasIntel, contratada por Focus Poder, usa o chamado recrutamento digital aleatório (RDR, da sigla em inglês). Convites aleatórios são feitos a usuários enquanto navegam na Internet. Há um token único em cada convite, o que impede que seja considerada mais de uma resposta ao mesmo questionário. Uma vantagem apontada no método é eliminar o efeito do eleitor que pode ficar tímido diante do entrevistador e evitar expressar a opinião real. A pesquisa 100% Cidades/Futura, feita com recursos próprios do instituto, foi feita por telefone. Muito questionado, o método da AtlasIntel é defendido pelo instituto com o argumento de que a ausência de entrevistador, portanto, de interação humana, pode evitar a influência da timidez de entrevistados, que por vezes evitam expressar as reais opiniões.

Qual a diferença na forma como a pergunta é apresentada? Além disso, há diferença importante no questionário. No levantamento 100% Cidades/Futura, o eleitor entrevistado é apresentado apenas ao nome dos candidatos. Já AtlasIntel exibe, ao lado do nome, o partido do candidato. Essa informação pode influenciar, para bem ou para mal, as intenções de voto. Eventualmente, antecipa tendências de relações ainda não estabelecidas. É um dos fatores capazes de explicar a disparidade de números, em particular no caso de um partido como o PT, de Evandro, que mobiliza bem e malquerenças. Assim como o PL de André Fernandes. Como está o cenário da eleição para prefeito de Fortaleza em 2024? As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.

Há nove candidatos na disputa: André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal

Chico Malta (PCB), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista. O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação. Na disputa deste ano, o PT lançou Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa.