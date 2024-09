7 de setembro na Av. Paulista defende Musk, ataca Moraes e tem Bolsonaro chorando

Ato contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de Sâo Paulo, Tarcísio de Freitas

Eduardo afirmou ser a rede social X uma "ferramenta poderosa para denunciar ao mundo todas as perseguições. O parlamentar fez defesa da rede social e teceu críticas ao ministro Alexandre de Moraes, além de elogios ao bilionário Elon Musk. "Até onde Alexandre de Moraes está decidido a ir para impedir que as pessoas se manifestem livremente?", questionou.

Após a execução do Hino Nacional, com ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrando estar emocionado, o primeiro a discursar foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Ele usava uma camisa preta com a bandeira do Brasil com a logo da rede social X (antigo Twitter) e a frase em inglês "free speech" (liberdade de expressão, em tradução livre).

Na sequência, a deputada Bia Kicis (PL) prometeu obstrução dos trabalhos na Câmara dos Deputados até o impeachment de Alexandre de Morais e a deputada Julia Zanatta (PL) comparou os atos do ministro do STF com os atos de generais nazistas na segunda guerra mundial. Outros parlamentares a discursarem foram Gustavo Gayer, Nikolas Ferreira, Magno Malta.

O filho do ex-presidente incitou o público a gritar "Fora Xandão", e afirmou que as manifestações de hoje têm 4 grandes defesas:

O foco dos discursos foram ataques a Alexandre de Moraes e no Senado, com pressão para que o presidente Rodrigo Pacheco (PSD) aja pelo impeachment do ministro do STF.

O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou por volta das 16 horas. Ele se irritou com um carro de som que fazia oposição ao evento e pediu que fossem desligados os cabos do som do manifestante.

Bolsonaro se disse vítima de perseguição do sistema por combater a corrupção e evitar fraudes durante seu governo (2019-2022). "Eles, para evitar que eu tivesse chance de voltar, decretaram a minha inelegibilidade. Uma das razões foi porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como o Lula fez. Esses inquéritos, que dali derivam outros, em cima de ditas petições, deram amplos poderes a Alexandre de Moraes, que escolheu seus alvos, incluindo meu filho Eduardo Bolsonaro. Isso foi ratificado nos áudios vazados na operação conhecida como Lava Toga", discursou Bolsonaro.

Pediu anistia aos presos pelas manifestações de 8 de janeiro. "Só assim nós poderemos voltar a sonhar com a pacificação do nosso país", disse. Afirmou acreditar que as inegibilidades imputadas a ele serão revertidas. "O povo deve escolher seus governantes, e não algum juiz que esteja temporariamente no cargo", acrescentou.