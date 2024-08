Eleições 2024: veja o patrimônio dos candidatos à Prefeitura de Maracanaú

Professor Ernesto (Psol) foi o candidato com o menor patrimônio declarado; no outro extremo, está o atual prefeito Roberto Pessoal (União Brasil)

A última quinta-feira, 15, marcou o fim do prazo que os candidatos têm para cadastrar suas candidaturas no sistema da Justiça Eleitoral. Um dos passos para ser concorrer nas disputas eleitorais é declarar o total de bens e mostrar a origem do patrimônio apresentado, seja terrenos ou investimentos.

Em Maracanaú, quatro candidaturas foram oficializadas, como consta na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os declarantes, quem tem o maior patrimônio é o atual prefeito Roberto Pessoa (União Brasil), com R$ 13.826.010,70. O valor corresponde, em sua maioria, a terrenos, ações em empresa e apartamentos.

Já o candidato com menor patrimônio é Professor Ernesto (Psol), nome do campo da esquerda na disputa pelo comando de Maracanaú. Ele declarou possuir no nome dele apenas uma casa financiada, no valor de R$ 120 mil, e um automóvel no valor de R$ 60 mil.