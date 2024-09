Fortaleza: candidato a vereador denuncia invasão à conta do Facebook

Conta de acesso e do gerenciador de anúncios do candidato registraram tentativas de invasão. Campanha gastou cerca de R$ 76 mil com impulsionamento de conteúdo na plataforma

Segundo a equipe de Douglas, as tentativas de invasão à conta de acesso e do gerenciador de anúncio da Meta/Facebook foram identificadas por volta das 15h30min.

O candidato a vereador de Fortaleza Erich Douglas (PSD) informou que a conta do Facebook foi hackeada na tarde desta segunda-feira, 2. Em publicação no Instagram, o postulante denunciou o caso e afirmou que está “tomando todas as providências cabíveis”.

De acordo com a última atualização da plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato do PSD arrecadou R$ 712 mil para a campanha, sendo R$ 630 mil repassados pelo partido. Douglas utilizou parte dos recursos arrecadados para o impulsionamento de conteúdos no Facebook, totalizando R$ 75.099.

A tentativa de invasão ao perfil do postulante foi comunicada à Polícia Federal (PF) por meio de Boletim de Ocorrência. Por nota, a equipe do candidato informou que a ação “fere a lisura do pleito, bem como deixa recursos federais passíveis de uso inadequado”.

Pelo Instagram, Erich Douglas publicou uma foto em frente à sede da PF. Na legenda, o candidato considerou o ato como um “ataque” e destacou que a situação não vai parar a campanha do candidato.