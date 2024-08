Mauro repete acusações de corrupção; Júnior cita falta de apoios do opositor

Candidatos à Prefeitura do Eusébio participaram do debate O POVO realizada nesta quinta-feira, 29

Ao contrário, segundo ele, do opositor, a quem voltou a acusar de corrupção. "É o filhote de uma corrupção e chega aqui e nega tudo. Eles estão pedindo mais quatro anos. Não fizeram nada em 20, como é que ainda querem mais quatro anos? Isso não existe".

Dr. Mauro elencou a si mesmo como uma pessoa simples, honesta e que "não sabe mentir". "A participação do debate foi muito boa, é um evento democrático, eu sou uma pessoa simples, honesta, não sei mentir, não sei enganar o povo, eu não sou um político profissional, que chego aqui mentindo", afirmou.

O tom de acirramento do debate com candidatos à Prefeitura de Eusébio , promovido pelo O POVO , seguiu nas declarações dos concorrentes após o confronto, na noite da quinta-feira, 29. Ambos citaram o embate como positivo, mas reforçaram críticas um ao outro.

O candidato da situação, Dr. Júnior citou o oponente como alguém sem "apoios, ideias ou propostas para o município de Eusébio". Ele afirmou que a campanha focará em propostas anunciadas nos bairros da cidade. "Eu gostei bastante (do debate). Tivemos a oportunidade de mostrar para o que a gente veio, de apresentar as propostas", comentou na saída do evento.

"Nós temos pessoas maravilhosas que nos apoiam, estamos fazendo caminhadas no Eusébio, estamos fazendo as reuniões de lançamento de campanhas dos vereadores. Vamos continuar dessa forma porque queremos passar por todos os bairros do município de Eusébio, apresentando nossas propostas para os próximos anos na cidade", acrescentou.

Assista ao debate na íntegra: