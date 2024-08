Acusações, farpas e "reivindicação" de apadrinhamento de Acilon marcam debate de Eusébio

FORTALEZA, CEARÁ, 29-08-2024: Debates O Povo com candidatos da cidade Eusébio. Na foto, o candidato Dr. Mauro. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Corrupção e Mobilidade Urbana No primeiro bloco, de perguntas com tema livre e iniciado por Mauro, ele reconheceu que Eusébio teve crescimento nos últimos anos, mas disse que a "corrupção" era algo marcante das gestões no município. Júnior, por sua vez, respondeu que a fala do adversário era "acusação infundada" e "sem sentido nenhum" e que estava no debate para propor ideias. Na réplica, o candidato do União Brasil apontou que o oponente deveria "prestar contas dos seus atos e ações para a sociedade", afirmando que Júnior é "filhote da corrupção. "Você representa a corrupção, você é um filhote da corrupção, você cresceu seu patrimônio dentro de uma prefeitura corrupta, e isso você tem que dar ao cidadão eusebiense. Eu, como homem público, tenho uma vida limpa, aberta", afirmou Dr. Mauro.

Júnior retrucou declarando que o candidato "esquece" que já fez parte da atual gestão. "Inclusive todos lá no Eusébio falam que foi o pior gestor enquanto era secretário de Esportes", afirmou.

Em sua pergunta, o postulante governista citou o programa de transporte gratuito, o Transporte Regular Urbano de Eusébio (True) e perguntou o que o adversário achava. Mauro apontou que o custo do serviço é alto e também disse não ter "apadrinhamento político" e foi escolhido como candidato por meio de sistema de prévias e com participação popular. Saúde e troca de acusações Em outro momento, Dr. Júnior disse que iria formar 1.000 jovens alunos na área de tecnologia e citou estar honrado de ser o candidato de Acilon Gonçalves, a quem chamou de "melhor prefeito da história do Ceará". Em repetidas ocasiões, o candidato do PRD disse que não entendia as colocações do adversário, chamando-o de despreparado". "Provavelmente tá nervoso", declarou. Mauro respondeu afirmando que o seu projeto é "fazer em quatro anos o que vocês não fizeram em 20". O postulante da oposição afirmou ter mais ações sociais do que qualquer um, "inclusive o seu chefe" se referindo a Acilon. Ele também acusou Júnior de mentir durante o debate. "Daqui a pouco o seu nariz vai ficar batendo em mim de tanta mentira".

Júnior afirmou que fez mais de 8 mil cirurgias e prometeu construir postos de saúde e implantar telemedicina no Eusébio. Mauro, por sua vez, disse ter feito 600 procedimentos cirúrgicos, no que o outro candidato rebateu. "Até onde eu saiba o senhor é anestesista". Em outro momento, Mauro disse ser uma pessoa "simples e honesta". "Eu venho aqui em estudar e só mesmo porque eu conheço a cidade", afirmou Mauro. Acilon vira tema do debate Na reta final, Júnior disse que há um "ditado" de que o candidato da oposição é um "fantoche do Acilon". "Eu acho que o senhor dorme todos os dias para que ele te ligue. É um amor não correspondido. E eu sou sim o candidato do prefeito Acilon".