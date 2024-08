Zé Batista: propostas do candidato a prefeito de Fortaleza

O DivulgaCand, do TSE, apresenta um painel com informações sobre os candidatos registrados nas eleições de 2024. Entre os informes elencados, está a aba de “propostas”, onde os postulantes podem apresentar os objetivos de sua campanha.

Proposta de governo à Prefeitura de Fortaleza: Zé Batista (PSTU)

As diretrizes estratégicas do plano de governo objetivam “dialogar com a população”, com “uma prefeitura voltada aos trabalhadores e à população carente, investindo nos bairros da periferia, nos postos de saúde, nas escolas públicas”, sem a privatização dos setores.

Veja as proposições resumidas do postulante do PSTU à Prefeitura de Fortaleza nas áreas de saúde, educação e segurança pública.