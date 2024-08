RJ: números dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro - Eleições

Saiba o número de urna dos candidatos registrados à Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) nas eleições 2024 municipais de outubro

Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado; Divulgação/Novo; Reprodução/YouTube@pstu; Fernando Frazão/Agência Brasil; Reprodução/PCO; Reprodução/Facebook- UP; Reprodução/Câmara dos Deputados; Antonio Augusto/Ascom/TSE; Reprodução/Facebook@RodrigoAmorim; Reprodução/Câmara dos Deputados

No cargo de prefeito, o voto é composto por apenas dois números, que podem ser sugeridos pelo partido quando este enviar o pedido de registro do candidato ao Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ).

Programado para o domingo, 6 de outubro, o primeiro turno das eleições municipais se aproxima. Enquanto esperam a sua chegada, os candidatos compartilham com a população os dígitos que representarão os seus nomes na urna eletrônica.

SAIBA MAIS | O POVO lança nova newsletter com foco nas eleições; veja como receber



Eleições RJ 2024: números dos candidatos à Prefeitura de Rio de Janeiro

No pleito de 2024, Rio de Janeiro tem nove candidatos à Prefeitura. Abaixo, em ordem alfabética, confira quem são e seu número de urna.

Alexandre Ramagem (PL)

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) foi oficializado por seu partido para disputar o cargo de chefe do Executivo da capital fluminense e conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).