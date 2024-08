Após crescimento de Marçal, Boulos aposta em polarização, e Nunes espera propaganda da TV

O crescimento de Pablo Marçal (PRTB) nas pesquisas surpreendeu as campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, que não esperavam até pouco tempo atrás que ele atingisse o patamar registrado no último Datafolha - 21% de intenção de voto - com apenas uma semana do início da corrida eleitoral. Aliados de Guilherme Boulos (PSOL) avaliam o resultado de forma positiva, pois veem Marçal como um adversário menos competitivo do que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) em um eventual segundo turno. No entorno do emedebista, o avanço de Marçal acendeu um sinal de alerta, mas a campanha ainda deve aguardar o impacto do horário eleitoral gratuito, que começa no próximo dia 30, e também os efeitos dos ataques da família Bolsonaro a Marçal antes de considerar qualquer mudança de estratégia.

Membros da campanha do PSOL dizem considerar positivo o resultado da última pesquisa Datafolha, destacando que, apesar dos ataques de Marçal, Boulos não perdeu intenção de voto; ao contrário, oscilou positivamente em um ponto percentual. Eles também avaliam que Boulos conseguiu unificar a esquerda em torno de sua candidatura, enquanto a direita se fragmentou entre Nunes e Marçal.

O entorno de Boulos está esperançoso de que ele cresça nas próximas pesquisas, especialmente com a entrada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha. Neste sábado, 24, Lula vai participar de dois comícios ao lado de Boulos, no Campo Limpo e em São Miguel Paulista, ambos bairros periféricos. Além disso, estão planejadas gravações de vídeos com Lula para uso na campanha.