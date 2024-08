Marçal e Bolsonaro discutem e empresário cobra: "Me ajude devolvendo os R$ 100 mil"

Em seguida, Marçal reafirmou a relação entre os dois e relembrou o apoio dado ao ex-presidente durante a campanha de 2022.

“Coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente, te ajudei nas estratégias digitais, fiz você gravar mais de 800 vídeos do planalto. Entrei para a lista de investigados da PF por te ajudar. Se não existe o nós, seja mais claro [...] Se o capitão quiser me tirar do ‘nós’, me ajude devolvendo os 100 mil reais depositando na minha campanha”, escreveu.

A interação reuniu reações de apoiadores do ex-presidente, incluindo o comentário do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Ironizando a fala do empresário, o parlamentar chegou a comparar Marçal com o senador Hamilton Mourão (Republicanos).