RJ: quando sai nova pesquisa para prefeito no Rio de Janeiro

Eleições 2024: saiba a data prevista para nova pesquisa eleitoral no Rio de Janeiro (RJ) e quem são os candidatos a prefeito na capital fluminense

Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado; Divulgação/Novo; Reprodução/YouTube@pstu; Fernando Frazão/Agência Brasil; Reprodução/PCO; Reprodução/Facebook- UP; Reprodução/Câmara dos Deputados; Antonio Augusto/Ascom/TSE; Reprodução/Facebook@RodrigoAmorim; Reprodução/Câmara dos Deputados

Entre as pesquisas eleitorais previstas, confira a data de divulgação para o Rio de Janeiro.

As informações sobre as pesquisas são compartilhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para consultas. O registro pelas entidades e empresas que realizam levantamentos de opinião pública nas eleições é obrigatório e deve ocorrer até cinco dias antes da divulgação dos resultados.

A chegada das eleições municipais 2024 também caminha lado a lado com a presença das pesquisas eleitorais sobre a performance dos candidatos. Estas objetivam indagar aos eleitores suas opiniões a respeito dos representantes que disputam os cargos.

A empresa 100% Cidades Participações já havia registrado anteriormente outra pesquisa sobre os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 12 de agosto.

Eleições 2024 no Rio de Janeiro (RJ): quem são os candidatos a prefeito?

No pleito de 2024, Rio de Janeiro tem nove candidatos à Prefeitura. Abaixo, em ordem alfabética, confira quem são:

Eleições 2024 no Rio de Janeiro: Alexandre Ramagem (PL)

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) foi oficializado por seu partido para disputar o cargo de chefe do Executivo da capital fluminense e conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Candidata à vice-prefeita: Índia Armelau (PL)



Eleições 2024 no Rio de Janeiro: Carol Sponza (Novo)

A candidata do partido Novo, Carol Sponza, já concorreu em dois momentos durante disputas eleitorais anteriores, mas não alcançou votos suficientes. Em 2018, se candidatou a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e, em 2022, a uma na Câmara.