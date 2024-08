A três dias do início da campanha eleitoral, apenas André, Girão e Wagner informam atos

O período de campanha eleitoral inicia oficialmente no dia 16 de agosto. Até lá, qualquer publicidade é vedada

O período de campanha eleitoral começa oficialmente nesta sexta-feira, 16. Apesar da proximidade, apenas três dos nove candidatos à Prefeitura de Fortaleza já informaram os primeiros compromissos como candidatos ao Executivo da Capital.

São eles os três postulantes mais à direta: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil) e Eduardo Girão (Novo).

André Fernandes (PL) confirmou na segunda, 12, uma carreata com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como seu primeiro ato. O evento está marcado para o próximo sábado, 17. A previsão é de saída às 10 horas do bairro Bom Jardim, seguindo até o Meireles.