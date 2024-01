Ex-deputado George Lima assume presidência do Solidariedade no Ceará

Ex-deputado George Lima assume a presidência estadual do Solidariedade Crédito: Reprodução/ Alece

O partido Solidariedade oficializou o nome do ex-deputado estadual, George Lima como novo presidente do diretório no Ceará. Ele ficará à frente da sigla nas eleições municipais de 2024. “Vou implantar um modelo sem radicalismo, mas com muita lucidez para ajudar o quadro político do atual momento e o que possa vir a fazer parte do Solidariedade", disse George via assessoria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Nosso foco também é ampliar a participação do Solidariedade nos 184 municípios cearenses. Em Fortaleza, vamos buscar eleger três vereadores, além de apoiar o candidato escolhido pelo grupo do senador Camilo Santana. Reforço que não iremos apoiar a reeleição de José Sarto".