Prefeitura de Manaus tem três candidatos em empate técnico, aponta pesquisa AtlasIntel

O apoio de Bolsonaro, aliás, é tema de divergência entre o próprio ex-presidente e o atual governador do Estado, Wilson Lima (União). Havia um acordo entre os dois para indicar apenas um candidato para o pleito deste ano, mas nenhum dos dois chegou a um denominador comum.

O União indicou o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, que aparece com 14%, tecnicamente empatado com Marcelo Ramos (PT), que tem 14,3% das intenções de voto. Bolsonaro, por sua vez, apoia o deputado federal Capitão Alberto Neto.

Nos bastidores, integrantes do União Brasil tentaram trabalhar pela retirada de candidatura de Alberto Neto, apontam figuras ligadas à campanha do deputado federal. A iniciativa, porém, acabou frustrada. Nem o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, nem Bolsonaro cogitam neste momento retirar o apoio.