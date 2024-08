Eleições 2024 no RJ: quem são os candidatos a prefeito confirmados

Nas eleições 2024, saiba quais candidaturas foram confirmadas nas convenções partidárias e as próximas indicações à Prefeitura do Rio de Janeiro

As confirmações dos candidatos às eleições municipais de 2024 já estão a todo vapor. Nas convenções partidárias no Rio de Janeiro, as oficializações dos representantes dos partidos começaram em 20 de julho e se estendem até o dia 5 de agosto.

Alguns nomes foram definidos pelos partidos na capital do Rio de Janeiro, enquanto outros aguardam as datas das próximas convenções para a definição dos candidatos a prefeito e vice-prefeito.

Confira a seguir os nomes confirmados e as datas para as próximas indicações.