O POVO News: Maduro declarado vencedor, oposição protesta e gera tensão pós-eleições na Venezuela

Edição também atualiza as informações sobre as Olimpíadas de Paris

A segunda edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 29, vai ao às 18 horas. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição repercute a tensão na Venezuela após o atual presidente, Nícolas Maduro, ser declarado vencedor. A oposição protestou, apontando fraude no pleito.

Assista ao vivo:

Conforme líderes da oposição, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que organiza as eleições, não estava permitindo a presença de fiscais ou transmitindo as atas de votação. A comunidade internacional, por sua vez, cobra a Venezuela para que apresente as atas eleitorais.

Os documentos permitem verificar os dados. Desde o fechamento das urnas a oposição denuncia não ter tido acesso aos documentos, apenas 40% deles, os quais endossaria a vitória de González Urrutia por 70% dos votos.