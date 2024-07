Simão Pedro é confirmado como pré-candidato e tentará ser prefeito de Orós pela terceira vez

Atualmente no cargo de deputado estadual, Simão Pedro (PSD) vai tentar ser prefeito de Orós, a 340 quilômetros de Fortaleza, pela terceira vez. Ele foi anunciado, nesta terça-feira, 9, como pré-candidato pelo PSD, em publicação do presidente da sigla no Ceará, Domingos Filho.

"O deputado estadual Simão Pedro é pré-candidato a prefeito de Orós. A experiência, o talento administrativo e o compromisso com o desenvolvimento e a população do município serão reprisados", afirmou o líder partidário.

Simão exerceu o cargo de prefeito de Orós por dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020, na primeira vez pelo PSB, na segunda, já pelo PSD. Em 2022, ficou na suplência do partido na Assembleia Legislativa (Alece). Em junho do ano passado, ele assumiu o cargo de deputado no lugar de Lucilvio Girão (PSD), que tirou licença.