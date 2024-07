O POVO News: Saiba como está o cenário eleitoral em pesquisas em Recife, São Paulo e BH

O programa O POVO News 2ª edição realiza mais um encontro nesta sexta-feira, 5. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio repercute as pesquisas eleitorais da capitais brasileiras Recife (PE), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).

Assista ao vivo:

O programa também traz todos os detalhes das regras e restrições para eleições municipais que entram em vigor neste julho. Elas servem para impedir que os candidatos às prefeituras e câmaras municipais usem a máquina pública para influenciar a corrida.

Entre outros pontos, neste sábado, 6, três meses antes do pleito, a nomeação, contratação e demissão - mesmo por justa causa - de servidores públicos passa a ser restringida. As exceções são as nomeações e indicações de cargos comissionados e as contratações emergenciais para garantir o funcionamento de serviços públicos essenciais.