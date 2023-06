Prefeita de Hidrolândia reassume cargo após Justiça afastá-la por seis meses

Gestores de Hidrolândia foram afastados no fim do ano passado durante investigações que apuram suspeitas de fraudes em licitações

A prefeita de Hidrolândia, Iris Martins (PDT), reassumiu a gestão nesta quarta-feira, 14, durante sessão realizada na Câmara de vereadores do município, distante 259 km de Fortaleza. Iris foi afastada do cargo no fim do ano passado, por seis meses, durante investigações que apuram suspeitas de fraudes em licitações. Na decisão, a Justiça também determinou bloqueio de R$ 1,5 milhão dos denunciados.

Segundo as investigações, gestores do município se utilizaram de identidades “laranjas”, incluindo parentes da prefeita, para realizar contratações no município. O pedido de afastamento foi feito pelo Ministério Público (MP) e atendido pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). À época, o então secretário de Finanças da cidade, Luiz Timbó, também foi afastado.

Nesta quarta-feira, a sessão da Câmara foi acompanhada por populares, que vibraram com a recondução da prefeita ao cargo. Na tribuna do Legislativo, Iris disse que cumpriu rigorosamente o que a Justiça determinou e que estará “à disposição” no decorrer das investigações.

“Continuo confiando na Justiça, porque é ela que vai nos dar um parecer de que somos inocentes. Nós tivemos um grande prejuízo, a cidade parou. A Justiça irá sim, fazer o seu papel, e o Ministério Público tem todo o meu respeito”, completou, acrescentando que voltará a cumprir suas obrigações.

“Vou sentar com a minha equipe para nós verificarmos como está a máquina pública. Como eu a deixei e como ela está. Vamos arrumar a casa”, disse. E seguiu: “A mancha que tentaram fazer na minha história será superada. Irei mostrar que a competência e a administração não é para qualquer um (...) Estou voltando e peço a vocês, servidores, minha equipe, vamos arregaçar as mangas”, concluiu. Durante o afastamento, quem esteve à frente da prefeitura foi o vice, Antonio Mororó.

Além da prefeita e do secretário, outras nove pessoas, incluindo servidores públicos e empresários, foram denunciadas pelo Ministério Público. O MP apontou que uma das empresas envolvidas pertencia ao cunhado da prefeita de Hidrolândia.

Ainda segundo o MP, em 2017 a empresa do cunhado da prefeita venceu uma licitação no valor de R$1.567.849,00, quantia que foi bloqueada no fim do ano passado. O procedimento licitatório visava adquirir pneus e acessórios de fabricação nacional destinados a atender frotas de veículos do município.