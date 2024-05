Eleições 2024: Partidos pequenos de esquerda ainda não definiram suas posições em Fortaleza

Porém, ainda há partidos que não definiram se terão representantes ou não na disputa eleitoral pelo Paço Municipal. Caso de legendas de esquerda de menor expressão, que não têm representação no Congresso, como PSTU , PCB , PCO e UP .

Em 2022, nas eleições gerais, o UP teve Serley Leal como candidato a governador do Ceará, recebendo 1.881 votos. O PSTU foi representado por Zé Batista , que teve 1.507 votos. O PCB, por sua vez, apresentou Chico Malta e contou com 3.015 votos.

O UP também ainda não definiu o seu destino em Fortaleza. De momento, lançou Sued Carvalho, presidente estadual da legenda, como pré-candidata à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Na capital cearense, ainda não há uma decisão do partido, mas deve ser anunciada em breve.

A reportagem tentou entrar em contato com representantes de PSTU e PCO, mas não obteve retorno até o fechamento desta página.

Dos seis candidatos já oficializados, dois deles monopolizam os blocos de alianças em torno de suas candidaturas: O PT de Evandro Leitão, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana; e o PDT do atual prefeito José Sarto, do ex-presidenciável Ciro Gomes e do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

O PT, pela sua força no cenário nacional e estadual, deverá contar com o apoio de outros oito partidos; MDB, PCdoB, PSB, PV, Progressistas, Republicanos, PSD e Solidariedade.

O PDT terá um bloco de nove partidos. Após a ruptura com o PT no cenário estadual conseguiu trazer partidos com menor expressão, tendo como principal aliado o PSDB, mas conta também com o Cidadania, Avante, PRTB, DC, Mobiliza, PRD, PMB e Agir.

Enquanto isso, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, não aglutinou outras siglas para apoio ao deputado federal André Fernandes, mas conta com um dos maiores orçamentos e tempo de televisão.