Eleições: Quem faz 18 anos entre o 1º e 2º turno é obrigado a votar?

Mas, no caso de quem completa os 18 anos entre o período do primeiro turno e segundo turno das eleições, ou seja entre o dia 6 e 27 de outubro, é obrigado a votar?

Em 2024, a população brasileira de cerca de 152 milhões de aptos a votar vai as urnas eletrônicas para as eleições municipais que definirão os vereadores, prefeitos e vices. O primeiro turno ocorrerá no dia 6 de outubro, e caso necessário, o segundo turno no dia 27 de outubro.

Se já tem título de eleitor

Em uma primeira situação considerando o caso, o jovem que atingir a maior idade depois do primeiro turno e antes do segundo turno e tiver o título de eleitor, o voto é opcional, pois ainda terá 17 anos no dia 6 de outubro, e será obrigatório no 2º turno, dia 27, uma vez que terá mais do que 18 anos.

Se não tem título de eleitor

Em outro possível cenário, se a pessoa ainda não tem título de eleitor e só irá fazer o cadastro quando fizer 18 anos completos, ela não poderá votar em nenhum dos turnos das eleições municipais de 2024. Uma vez que é necessário o título para o pleito de outubro antes do prazo final, 8 de maio.