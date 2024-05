Está em dia na Justiça Eleitoral? Veja situação do título, quase no fim do prazo para regularizar

As eleições municipais 2024 ocorrem nos dias 6 de outubro (1º turno) e 27 de outubro (2º turno, se houver). Para participar do pleito, o eleitor precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. O POVO preparou um passo-a-passo para você consultar e regularizar possíveis pendências. O prazo para sanar problemas junto à Justiça Eleitoral vai até a próxima quarta-feira, dia 8 de maio.

Consulta

Para consultar a sua situação junto à Justiça Eleitoral basta acessar o portal do Tribunal Regional Eleitoral - CE (TRE). Em seguida, na aba Serviços, selecione a opção Situação Eleitoral e informe o número do título de eleitor, CPF ou nome completo.

Situação: Regular

Significa que o eleitor está apto a votar nas eleições deste ano.