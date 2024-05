Wagner: Diminuição de velocidade em Fortaleza aumentou acidentes e gerou "indústria da multa"

Ainda na entrevista, Wagner negou que seja aliado de José Sarto (PDT) após a aproximição de nomes da direita com a gestão do prefeito

A Prefeitura de Fortaleza, por sua vez, destaca os aspectos positivos na medida. Atualmente, cerca de 60 vias possuem o limite de velocidade readequado para 50 km/h em Fortaleza. Estudo desenvolvido pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) apontou redução de 68,1% na média de acidentes com mortes e 29,7% no índice de atropelamentos em avenidas contempladas pela política pública. Desde o seu antecessor, Roberto Cláudio (PDT), tem sido implementada uma política para redução da velocidade de vias públicas na Capital.

Em sua avaliação, a tecnologia tem sido usada de "forma intensa" para punir o fortalezense e cobrar taxas dos moradores. "O município de Fortaleza, depois que reduziu a velocidade, teve um aumento no número de acidentes e, no início da gestão do Sarto, a Prefeitura arrecadava R$ 35 milhões com multa, hoje são R$ 165 milhões", disse.

A pasta mostrou alguns números como: o quantitativo de sinistros com vítimas lesionadas caiu 18,9%, enquanto atropelamentos diminuíram 29,7% e o de sinistros gerais, 23,3%. As avenidas Presidente Castelo Branco, General Osório de Paiva, Francisco Sá, Augusto dos Anjos, Frei Cirilo, Coronel Carvalho, Gomes de Matos, Dom Luís, Abolição, Santos Dumont, Historiador Raimundo Girão, Monsenhor Tabosa e Antônio Sales, e as ruas Dr. Justa Araújo, Alberto Magno e Governador João Carlos serviram como base para o levantamento.

A autarquia ressaltou que a política é adotada no "mundo inteiro" e ressaltou estudos que comprovam a eficácia. "Exceder o limite de velocidade permitido é apontado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o fator responsável por uma a cada quatro mortes no trânsito. Por conta disso, a própria instituição recomenda que a velocidade máxima das vias urbanas seja de 50 km/h", apontaram.

Por nota, a AMC ressaltou que adota políticas públicas de segurança viária para reduzir os acidentes com severidade e mortes no trânsito, "que tem levado a Capital ao 8º ano consecutivo de redução de mortes no trânsito".

No ano passado, o ponto causou divergência entre Estado e Município. O questionamento aconteceu sobre o limite de velocidade na avenida Osório de Paiva, que tinha trecho sob jurisdição municipal e parte de responsabilidade estadual. Quando as duas instâncias eram aliadas, houve acordo para uniformizar a velocidade máxima ao longo da via.

Ainda na entrevista, Wagner negou que seja aliado de José Sarto (PDT) após a aproximação de nomes da direita com a gestão do prefeito. "Essa conta tem que colocar no PL, acho que o Raimundo Gomes de Matos é até hoje filiado ao PL, não ao União Brasil, tem que colocar na conta do PL. Essa aliança não é comigo. Respeito o prefeito Sarto, o Evandro Leitão, o André, todos os meus adversários, mas não venham colocar na minha conta", disse.

No ano passado, o candidato que concorreu como vice de Wagner na disputa pelo Governo do Ceará, Raimundo Gomes de Matos, passou a integrar a gestão do prefeito. "Tem que questionar o PL se eles são ou não aliados do Sarto. O União Brasil é adversário, não é inimigo. Até porque, se a gente for para o segundo turno, a gente vai precisar compor para poder ganhar a eleição e vai precisar compor também para gerir a cidade, uma cidade complexa".