STF divulga nomes de servidores suspeitos de vazar dados

Em nota à imprensa, o STF informou que, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), foram decretadas medidas cautelares contra Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Pery Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes.

Os nomes, até então sob sigilo, pertencem a servidores que ocupam cargos na Receita Federal ou que são cedidos por outros órgãos públicos. Cargos ocupados pelos servidores Luiz Antônio Martins Nunes Serpro - empregado do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados)

Luciano Pery Santos Nascimento e Ruth Machado dos Santos - técnicos de seguro social pela Receita Federal

Ricardo Mansano de Moraes - auditor-fiscal da Receita Federal Investigação aponta “múltiplos acessos ilegais” De acordo com o comunicado do STF, a apuração identificou “diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, seguidos do posterior vazamento de informações sigilosas”. “O caso não se exaure apenas na violação individual do sigilo fiscal, uma vez que a exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional, tem sido instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais, de difícil dissipação”, diz a nota.

A Corte apontou ainda o vazamento de dados do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e afirmou que a apuração permanece sob responsabilidade da Polícia Federal. Mediante a apuração, as medidas cautelares autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes incluem o afastamento imediato das funções públicas, a proibição de ingresso nas dependências do Serpro e da Receita Federal, além da proibição de se ausentar da comarca e do recolhimento domiciliar nos fins de semana. Os investigados também estão proibidos de deixar o país, terão os passaportes recolhidos e deverão utilizar tornozeleira eletrônica.