Benedita repudia deputada que rasgou pacto contra o feminicídio

A deputada federal Benedita da Silva criticou duramente a atitude da deputada estadual Dra Silvana / Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) criticou a atitude da deputada estadual cearense Dra. Silvana (PL) que rasgou, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. A iniciativa, que tem como objetivo combater a violência contra as mulheres, foi assinada pelos Três Poderes em 4 de fevereiro. Um dia depois, a parlamentar cearense argumentou que rasgou o documento porque "as igrejas e famílias tinham um papel ignorado" no pacto.

Benedita criticou duramente a atitude da colega, ressaltando que "seria fácil rasgar um papel, o difícil seria olhar nos olhos das mães que perderam filhas, ou filhos que perderam suas mães". Benedita também apresentou estatísticas de mortes de mulheres, sinalizando que a maioria dos casos envolvem mulheres negras, pobres e periféricas.

Argumento e contra-argumento Durante o discurso feito na Assembleia, Silvana enfatizou que é evangélica e alegou que o governo Lula "tenta criar uma queda de braço entre homens e mulheres". Segundo a deputada, a iniciativa do pacto estaria comprometida graças à ausência de grupos religiosos. Em resposta, Benedita disse ser cristã, relembrou que o Estado é laico e que, em razão disso, "Políticas públicas se constroem com garantia de direitos e mecanismos de proteção, não por meio de imposições religiosas".

Lançamento do Pacto contra o feminicídio Articulado em torno do lema "Todos Por Todas", o pacto estabelece normas estratégicas para coibir a violência de gênero, com prioridade ao acolhimento das vítimas, o rigor na punição de agressores e a manutenção das garantias fundamentais. Em defesa da aliança, Benedita disse que o pacto é uma "proteção para salvar vidas, e não uma ideologia". O lançamento da proposta contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e também da ministra das Mulheres, Márcia Lopes. "Nesse sentido, quero parabenizar o presidente Lula e a primeira-dama Janja por idealizarem e apresentarem o Pacto Nacional contra o Feminicídio, pois é uma iniciativa firme que une governos e sociedade para proteger vidas, enfrentar a violência de gênero e garantir dignidade e justiça às mulheres brasileiras", celebrou a deputada petista.

Confira a íntegra da fala de Benedita "Eu quero repudiar veementemente o ato lamentável protagonizado por uma deputada estadual do Ceará que subiu a tribuna daquela casa de leis e rasgou simbolicamente o Pacto Nacional de Enfrentamento ao feminicídio. Não podemos jamais confundir o púlpito com o palanque. Rasgar um papel é fácil. Difícil é olhar nos olhos das mães que perderam suas filhas e dos filhos que perderam as suas mães. Difícil é explicar por que, em média, no Brasil, uma mulher é assassinada cada 6 horas. Difícil é ignorar que a maioria dessas vítimas é a mulher negra, pobre e periférica. É importante que essa parlamentar entenda que o pacto contra o feminicídio não é ideologia. O pacto é proteção. É articulação entre governos, justiça e sociedade para salvar vidas. Nesse sentido, quero parabenizar o presidente Lula e a primeira-dama Janja por idealizarem e apresentarem o Pacto Nacional contra o Feminicídio, pois é uma iniciativa firme que une governos e sociedade para proteger vidas, enfrentar a violência de gênero e garantir dignidade e justiça às mulheres brasileiras.