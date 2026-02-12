Tarcísio descarta favorito para vice e diz que vaga ao Senado terá como base pesquisa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 12, que "não há favorito" para compor sua chapa como vice-governador nas eleições deste ano. A vaga virou foco de articulação entre partidos que integram a base aliada no Estado. O posto é ocupado hoje por Felício Ramuth (PSD), que trabalha para permanecer na função. Nos bastidores, há conversas de que ele pode avaliar uma mudança de partido caso entenda que perdeu espaço dentro da própria legenda.

No próprio PSD, o presidente nacional da sigla e secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab, trabalha para ele próprio seja o nome para a vice de Tarcísio. O MDB, porém, também tem interesse na posição. Na segunda-feira, 9, Baleia Rossi esteve no Palácio dos Bandeirantes para discutir a composição.

Enquanto isso, o PL pressiona para indicar o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, movimento respaldado pelo dirigente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. "É normal que os partidos que nos acompanham façam pleitos por essa vaga, por uma chapa majoritária", disse Tarcísio em coletiva de imprensa após evento de liberação de recursos para infraestrutura no município de Guarulhos (SP). "Não tem favorito. A gente vai discutir, a gente vai arranjar, a gente vai montar esse grupo de maneira que a gente vá disputar dentro de uma lógica de harmonia." O governador também afirmou que pretende permanecer no Republicanos e indicou que a prioridade do grupo é conquistar as duas cadeiras ao Senado em disputa. Segundo ele, uma das vagas já está "definida" com o deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP), ex-secretário de Segurança Pública de sua gestão.