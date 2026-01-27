Senado pode discutir PEC do fim da jornada de trabalho 6x1

Limite da carga horária semanal pode ser reduzido caso haja aprovação / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A proposta de emenda à Constituição (PEC) 48/2015, que propõe reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas, está pronta para deliberação no Senado e poderá ser votada em plenário neste semestre. A PEC do fim da chamada escala 6 por 1, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), prevê dois dias de descanso remunerado por semana aos trabalhadores, sem redução salarial. Se aprovada, seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Segundo a justificativa da proposta, o limite atual da carga horária semanal, fixado em 44 horas, já não acompanha as transformações ocorridas no mundo do trabalho nem os avanços tecnológicos das últimas décadas. A redução da jornada é apresentada como uma medida capaz de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, além de favorecer a geração de empregos e a reorganização da produção, sem prejuízos à remuneração.

Em tramitação há cerca de dez anos no Congresso Nacional, a proposta foi aprovada em dezembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, responsável por analisar a constitucionalidade das matérias. O texto estabelece que a redução da jornada de trabalho seja implementada de forma gradual, ao longo de cinco anos.

De acordo com o parecer aprovado, no primeiro ano após a promulgação da emenda, o limite semanal cairia de 44 para 40 horas. A partir daí, haveria redução de uma hora por ano, até que se alcance o patamar final de 36 horas semanais. O texto também mantém o limite máximo de oito horas diárias de trabalho e preserva acordos de compensação de jornada, desde que negociados coletivamente. A redução da carga horária, conforme a proposta, não poderá resultar em diminuição salarial, princípio que, segundo o autor, é essencial para evitar perdas aos trabalhadores durante o processo de transição.



O servidor público Anderson Fernandes, 48, aproveitou o desfile na Domingos Olímpio para fazer um protesto quanto à jornada de trabalho 6x1 Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO Caso receba o aval dos senadores, a proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados, onde também precisará passar por comissões e votação em dois turnos para avançar no processo legislativo.

PECs no Senado Além do fim da escala 6 por 1, outras 18 propostas de emenda à Constituição estão prontas para deliberação no Senado. Entre elas, o fim da reeleição. Veja as PECs prontas para entrarem em pauta no plenário do Senado: