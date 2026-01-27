Senado pode discutir PEC do fim da jornada de trabalho 6x1

Senado pode discutir PEC do fim da jornada 6x1, que reduz semana de trabalho de 44 para 36 horasA PEC, em tramitação há cerca de dez anos, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.
A proposta de emenda à Constituição (PEC) 48/2015, que propõe reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas, está pronta para deliberação no Senado e poderá ser votada em plenário neste semestre. A PEC do fim da chamada escala 6 por 1, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), prevê dois dias de descanso remunerado por semana aos trabalhadores, sem redução salarial. Se aprovada, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
Segundo a justificativa da proposta, o limite atual da carga horária semanal, fixado em 44 horas, já não acompanha as transformações ocorridas no mundo do trabalho nem os avanços tecnológicos das últimas décadas. A redução da jornada é apresentada como uma medida capaz de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, além de favorecer a geração de empregos e a reorganização da produção, sem prejuízos à remuneração.
Em tramitação há cerca de dez anos no Congresso Nacional, a proposta foi aprovada em dezembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, responsável por analisar a constitucionalidade das matérias. O texto estabelece que a redução da jornada de trabalho seja implementada de forma gradual, ao longo de cinco anos.
De acordo com o parecer aprovado, no primeiro ano após a promulgação da emenda, o limite semanal cairia de 44 para 40 horas. A partir daí, haveria redução de uma hora por ano, até que se alcance o patamar final de 36 horas semanais.
O texto também mantém o limite máximo de oito horas diárias de trabalho e preserva acordos de compensação de jornada, desde que negociados coletivamente. A redução da carga horária, conforme a proposta, não poderá resultar em diminuição salarial, princípio que, segundo o autor, é essencial para evitar perdas aos trabalhadores durante o processo de transição.
Caso receba o aval dos senadores, a proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados, onde também precisará passar por comissões e votação em dois turnos para avançar no processo legislativo.
PECs no Senado
Além do fim da escala 6 por 1, outras 18 propostas de emenda à Constituição estão prontas para deliberação no Senado. Entre elas, o fim da reeleição. Veja as PECs prontas para entrarem em pauta no plenário do Senado:
- 48/2015: Fim da escala 6 por 1
- 12/2022: fim da possibilidade de reeleição para presidente da República, governador e prefeito, com ampliação de mandatos para cinco anos para esses cargos e para os parlamentares. A proposta ainda prevê eleições unificadas para todos os cargos a partir de 2034
- 38/2015: garantia de representação proporcional de homens e mulheres na composição das mesas e comissões do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara
- 1/2019: torna obrigatório o voto aberto nas eleições das mesas no Congresso Nacional
- 54/2023: torna imprescritível o crime de tráfico de pessoas
- 38/2022: garante gratuidade no transporte público em dias de eleições
- 1/2015: altera os critérios de distribuição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide)
- 39/2015: exige que as concessões e permissões de serviços públicos sejam regulamentadas por lei complementar, cujo processo é mais rigoroso
- 10/2015: altera regras de repasse do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
- 46/2019: estabelece novas exigências para ocupação de funções de confiança e cargos em comissão
- 187/2019: exige a confirmação parlamentar de fundos públicos existentes, sob pena de extinção dos fundos
- 27/2021: define o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) como instituições permanentes de Estado
- 10/2022: estabelece condições e requisitos para a coleta e o processamento de plasma humano
- 10/2023: cria parcela mensal de valorização por tempo de exercício para magistrados e membros do Ministério Público
- 17/2023: inclui a segurança alimentar como direito fundamental
- 28/2023: inclui os procuradores dos municípios na advocacia pública
- 42/2023: altera as condições de elegibilidade dos militares da ativa das Forças Armadas
- 52/2023: torna a garantia de educação inclusiva em todos os níveis um princípio do ensino
- 22/2025: institui a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional.
Com informações da Agência SenadoDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente