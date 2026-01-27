Harry Styles: deputados pedem investigação sobre ingressos

Harry Styles é um dos protagonistas do filme 'Don't Worry Darling', que estreia em 2022 / Crédito: Kevin Winter / Getty Images / AFP

A venda de ingressos para shows do cantor Harry Styles, previstos para os dias 17 e 18 de julho, em São Paulo, foi alvo de denúncia, junto a A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, pelos deputados federais Guilherme Cortez e Erika Hilton, ambos do Psol. O pedido de investigação foi aberto após reclamações dos fãs do artista, com a justificativa de "fortes indícios de atuação organizada de cambistas e de falhas estruturais na comercialização".

Em uma publicação na plataforma X (antigo Twitter), a deputada Erika Hilton afirma que fez um pedido de apuração para a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e para o Procon-SP sobre o esgotamento irregular de ingressos para o show, por meio do Ofício n° 545/2026.

"Como as primeiras pessoas das filas, tanto a geral quanto a PCD, não conseguiram comprar ingressos, mas os cambistas já tinham ingressos em mãos? Houve venda prévia aos cambistas? Para os cambistas, não havia limites de vendas de ingressos? Os cambistas faziam parte da campanha publicitária de venda do Banco Santander?", escreveu a parlamentar. Já o deputado Guilherme Cortez disse, na mesma plataforma, que "está lutando contra a máfia dos ingressos" e que as denúncias realizadas "já tiraram o Procon e outros órgãos regulatórios da zona de conforto" para entrar em ação e tomar medidas sobre o caso. "Queremos o fim dessas práticas criminosas. Nosso próximo passo é desmantelar o esquema das ticketerias e chegar enfim à proibição desses absurdos. Por exemplo, já temos as assinaturas para instalar uma CPI para investigar essa máfia, mas agora precisamos pressionar a ALESP para instalá-la", declarou o deputado.