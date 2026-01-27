AO VIVO: Crise em Minneapolis após morte de cidadão norte-americano pelo ICE

Pressão sobre ações do ICE em Minneapolis, nos EUA / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 27, repercute o aumento da pressão sobre o governo dos Estados Unidos após a morte de um morador norte-americano de Minneapolis durante uma ação de agentes federais de imigração. O governo do presidente Donald Trump enfrenta críticas crescentes por conta de sua ofensiva anti-imigração na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota.

A reação se intensificou após a morte de Alex Pretti, enfermeiro de 37 anos, ocorrida no sábado, 25, durante um protesto contra operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

Pretti, que atuava em um hospital voltado ao atendimento de veteranos de guerra, morreu após um confronto com agentes federais durante a manifestação. O caso reacendeu tensões já existentes desde janeiro, quando Renee Good, também cidadã americana, foi morta a tiros por um agente do ICE na mesma cidade. Assim como no episódio anterior, o governo Trump afirmou inicialmente que Pretti representava uma ameaça aos agentes, alegando que ele pretendia utilizar uma arma de fogo encontrada no local.

Contudo, imagens divulgadas nas redes sociais e verificadas por veículos da imprensa norte-americana indicam uma versão diferente: o vídeo mostra que o enfermeiro não chegou a sacar qualquer arma e que os agentes efetuaram cerca de dez disparos poucos segundos após ele ser imobilizado no chão. Em nota, os pais de Alex Pretti acusaram o governo republicano de disseminar “mentiras ofensivas” sobre o filho. Segundo eles, Pretti estava desarmado no momento em que foi abordado. “As imagens deixam claro que ele não oferecia risco algum quando foi atacado por agentes do ICE”, afirmaram.

Procurada para comentar as acusações, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, declarou compreender a dor da família e disse que mais informações devem surgir à medida que as investigações avancem. O vice-procurador-geral Todd Blanche também reconheceu a necessidade de apuração detalhada para esclarecer os fatos. Pressão para encerrar as operações Há semanas, milhares de agentes federais de imigração estão mobilizados em Minneapolis após denúncias de uma suposta fraude envolvendo imigrantes somalis, acusações que têm sido apontadas por críticos como "racialmente carregadas" pelo presidente Trump em discursos recentes.

Diante do cenário, o governador de Minnesota, Tim Walz, do Partido Democrata, voltou a pedir publicamente o encerramento da operação.Em publicação na plataforma X (antigo Twitter) afirmou que o estado defende a paz e a legalidade, e cobrou a retirada imediata de cerca de 3 mil agentes federais. “Antes que outro americano perca a vida nas ruas”, escreveu. Nesta segunda, 26, trump conversou com Walz por telefone e o presidente disse que "pareceu que os dois estavam na mesmo sintonia". *com informações da Agência DW