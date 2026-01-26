Trump diz que não quer mortes pelas batidas migratórias, mas pede que cesse a 'resistência'

O presidente Donald Trump reduziu o tom nesta segunda-feira (26) ante a tensa situação no estado de Minnesota e assegurou que não quer gente "ferida ou morta" durante os protestos pelas batidas contra imigrantes irregulares, mas pediu que cesse a "resistência e o caos". Após a morte de dois cidadãos americanos nas ruas de Minneapolis em menos de três semanas, Trump anunciou em sua plataforma Truth Social que tinha falado por telefone com o governador de Minnesota Tim Walz, e prometeu diálogo.

"Foi um telefonema muito positivo e, na realidade, parece que estamos na mesma longitude de onda", acrescentou. "Voltaremos a conversar em breve", prometeu.

Trump também anunciou o envio de seu "czar" contra a imigração irregular, Tom Homan, a esse estado do norte do país, com a incumbência de que lhe informe pessoalmente sobre a situação. Homan é um veterano do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), encarregado da política de controle da fronteira sul e das deportações de imigrantes irregulares. O presidente Trump não quer ver gente "ferida ou morta nas ruas dos Estados Unidos" assegurou depois, em coletiva de imprensa, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Ao mesmo tempo, o presidente republicano quer que cesse "a resistência e o caos" nessa cidade do norte do país. "Durante semanas, o governador Walz, o prefeito Jacob Frey e outros democratas eleitos estiveram difundindo mentiras sobre os agentes federais que arriscam a vida diariamente para tirar de nossas ruas os piores estrangeiros criminosos em situação ilegal" acusou a porta-voz. - Porte de armas -

Em 7 de janeiro, agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) mataram a tiros a ativista Renee Good, uma mãe de três filhos, de 37 anos, a bordo de seu carro. No sábado, outros agentes federais abateram o enfermeiro de cuidados intensivos Alex Pretti, também de 37 anos, que os estava filmando. Pretti, que resistiu à sua prisão, levava uma arma carregada e escondida.

Os vídeos de outros ativistas mostram uma altercação confusa, até que é possível ouvir um policial gritar "pistola!", e depois uma série de disparos mortais contra Pretti, que estava no chão. Pretti tinha licença para portar armas, segundo a mídia americana. Nesta segunda, sob temperaturas glaciais, os ativistas realizaram uma homenagem ao enfermeiro alvejado.