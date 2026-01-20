Tump diz que Lula terá grande papel no Conselho de Paz de Gaza

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza, diz Trump: "Gosto dele"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 20, que o Conselho de Paz criado por ele para a Faixa de Gaza pode eventualmente substituir as Nações Unidas.

Ainda segundo Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado para o Conselho, terá um "grande papel" na entidade.

"Eu gosto dele", disse Trump, durante uma entrevista coletiva sobre seu primeiro ano de mandato.

Trump disse ainda que o líder russo, Vladimir Putin, pode ter um papel muito grande no Conselho de Paz.

O governo brasileiro confirmou o convite, mas diz que Lula prefere avaliar as condições geopolíticas envolvendo o papel da entidade antes de tomar uma decisão.

O Conselho, anunciado na sexta-feira, terá um grupo de países permanentes, e, para ter acesso a esse assento, será preciso pagar uma taxa de US$ 1 bilhão, segundo o convite enviado pelo governo Trump.

