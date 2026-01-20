Lula: Trump quer governar o mundo pelo Twitter

Trump assiste ao discurso de Lula na ONU em 24 de setembro de 2025 / Crédito: UN Photo/ Mark Garten

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), questionou a forma do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, governar, com amplo uso das redes sociais. No primeiro mandato, Trump usava o então Twitter (hoje X, depois de ser comprado pelo empresário Elon Musk) para anúncios e comentários. Depois de ser banido da rede, passou a usar a Truth Social, rede social dele próprio. O comentário de Lula se deu enquanto o presidente brasileiro discursava em evento em Rio Grande (RS), na entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. Lula criticou o uso intenso de celulares, algo que ele faz de forma recorrente em seus discursos e no dia-a-dia no Palácio do Planalto.

"Todo deputado é viciado nisso (celular). Estava esperando se ia ter alguém com o celular, porque eu ia comer o fígado aqui. Na minha sala é proibido entrar com celular, no gabinete é proibido. Às vezes você está falando e fica olhando e as pessoas estão (olhando para o celular), não estão na reunião", declarou o presidente brasileiro.